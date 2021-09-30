В Польше рассказали о «базовом сценарии» войны с Россией и Белоруссией

Заблаговременное введение российских войск в Белоруссию может быть базовым сценарием начала войны России с Польшей и Литвой. Такое мнение выразил обозреватель польского издания Defence24.

По его словам, данная стратегия, а именно — проверка возможностей белорусских и российских военных защитить свои ресурсы в случае наступления Запада — уже была отработана в ходе совместных российско-белорусских учений «Запад-2021».

В статье говорится, что Варшаве и Вильнюсу следует рассматривать Белоруссию как ключевой район для наступательных и оборонительных операций в треугольнике Польша-Литва-Белоруссия, позволяющий российской армии через Сувалкский коридор достичь Калининградской области.

По данным Defence24, в случае возможной войны между перечисленными странами стратегическое значение приобретает инфраструктура железнодорожной системы Белоруссии, обеспечивающая быстрое перемещение сил и ресурсов, а также белорусские военные полигоны, позволяющие принимать крупные силы и размещать их в полевых лагерях.

Ранее сообщалось, что на Украине объявили об угрозе полномасштабной войны с Россией.