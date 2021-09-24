Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета почти на $780 млрд

Палата представителей США приняла проект оборонного бюджета на следующий финансовый год, который начинается с 1 октября, на $778 млрд. Трансляцию заседания вел телеканал C-SPAN.

Проект был принят 316 голосами за и 113 против. В новый оборонный бюджет были включены ряд поправок, касающиеся России. Администрация президента США Джо Байдена запросила весной у Конгресса $753 млрд на оборонные нужды. В рамках консультаций данная сумма была увеличена.

В документ включены поправки, предполагающие расширение ограничений против суверенного долга России. Помимо этого, конгрессмены одобрили инициативу о санкциях против ряда официальных лиц России, а также о новых мерах в отношении газопровода «Северный поток — 2.

Прежде чем принятый Палатой представителей документ станет законом, он должен пройти рассмотрение в Сенате и получить подпись президента Джо Байдена.

Ранее США вступили в силу санкции, запрещающие американским финансовым учреждениям покупать российские гособлигации при первичном размещении.