Турецкий генерал назвал город Салоники главной целью в случае войны с Грецией

Турецкий генерал в отставке Эрдоган Каракуш в ходе политических дебатов на телеканале CNN Turk рассказал, что в случае войны с Грецией главной целью наземной операции станет город Салоники.

В свою очередь Афины будут стремиться к взятию Стамбула, добавил Каракуш.

Турецкий военачальник рассказал, что, будучи союзником США, Греция предоставила свою территорию для размещения на ней 20 американских военных баз и одна из них располагается под городом Александруполис во Фракии.

По словам Каракуша, данный форпост полностью оборудован на случай необходимости блокировать наземную операцию турецкой армии.

Отношения между Турцией и Грецией охладились в 2020 году. Одной из причин стало то, что Анкара начала высказывать претензии на морские территории у греческих островов. Турецкая госкомпания тогда получила заявку на разведку нефти и газа на греческом континентальном шельфе. С точки зрения Греции, подобные действия были провокацией, так как нарушали суверенные права Афин на эти территории.

В апреле 2021 года выступление министров иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу и Греции Никоса Дендиаса с совместным заявлением после переговоров в Анкаре завершилось публичной перепалкой.