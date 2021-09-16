На базе «Арматы» создадут новую боевую машину

Концерн «Уралвагонзавод» разрабатывает тяжелую самоходную артиллерийскую установку (САУ). Боевую машину создадут на базе унифицированной платформы «Армата», передает РИА «Новости» со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

По словам одного из них, в рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе «Армата» предприятием разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью.

Он сообщил, что в данный момент проект находится на этапе научно-исследовательских работ.

Как рассказал агентству другой источник в «оборонке», такая перспективная САУ будет оснащена усовершенствованным и скорострельным боевым модулем от артустановки «Коалиция-СВ».

«Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту», — добавил он.

Ранее гендиректор «Уралвагонзавода» Александр Потапов сообщил, что новейший российский танк Т-14 «Армата» получит ряд обновлений.

«Армата» — тяжелая унифицированная гусеничная платформа. К настоящему времени на ее базе созданы основной танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.