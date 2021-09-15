Борисов: Россия сохранит лидерство в сфере гиперзвукового оружия

Россия намерена сохранить преимущество в сфере гиперзвуковых и инновационных систем вооружения. Об этом в ходе Тюменского нефтегазового форума (TNF 2021) заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, сообщает ТАСС.

По его словам, Россия на протяжении длительного времени пыталась выйти вровень или догнать ведущие оружейные разработки западных стран и теперь «впервые за все это время вырвались вперед» в сфере создания гиперзвукового оружия.

«Сейчас мы имеем серьезное преимущество в этом плане перед ведущими западными странами, будем стараться сохранять это преимущество», — сказал Борисов, подчеркнув, что новейшие российские системы вооружения в полной мере соответствуют мировым стандартам.

В августе Минобороны успешно испытало уникальную автоматизированную систему управления (АСУ) авиацией и кораблями, предназначенную как для новейших гиперзвуковых ракет «Циркон», так и для ракет предыдущих поколений.