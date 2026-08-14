Миллионы наличными и обыски до ночи. Что произошло на «Горбушке»

В московском торговом комплексе «Горбушка» прошли масштабные обыски. По данным Telegram-каналов, силовики несколько часов проверяли офисы и торговые помещения, изымали наличные деньги, технику и документы. Следственные действия, как утверждают источники, связаны с уголовным делом о нелегальных криптообменниках. Что известно о рейде — в материале «Газеты.Ru».

В московском ТЦ «Горбушка» прошли обыски. Силовики пришли в торговый комплекс вечером 13 августа. По данным Telegram-канала Mash, оперативные мероприятия начались примерно в 19:00 и продолжались несколько часов.

Издание утверждает, что сначала сотрудники правоохранительных органов проверяли криптообменники, а затем перешли к другим офисам. В некоторых случаях силовики вскрывали двери . Часть сотрудников комплекса оставалась внутри помещений даже после полуночи.

Владелец одного из легальных обменных пунктов рассказал Mash, что проверка проходила в корпусе, где работал сервис «Рубин», о существовании которого якобы «знали только свои» .

По данным Baza, обыски проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела о деятельности нелегальных криптообменников . Официальных комментариев правоохранительных органов о причинах рейда на момент публикации не поступало.

Более 10 млн рублей в одном офисе

Во время обысков силовики изымали наличные деньги, документы и электронную технику. Как пишет Baza, только в одном из проверенных обменников обнаружили более 10 млн рублей наличными. Подсчет изъятых средств продолжался ночью, общая сумма могла оказаться значительно выше.

Кроме денег, силовики изъяли компьютеры и финансово-хозяйственную документацию . После завершения основной части мероприятий сотрудники правоохранительных органов изучали полученные материалы и опрашивали администраторов. Данных о точном количестве задержанных в ходе рейда на «Горбушке» к утру 14 августа не было.

Также Baza отмечает, что примерно к двум часам ночи к «Горбушке» приехали около 25 молодых людей спортивного телосложения . Канал не пояснил, с какой целью они прибыли к торговому комплексу. На парковке возле «Горбушки» журналисты заметили зеленый BMW с регистрационными знаками 05-го региона — Республики Дагестан.

Baza утверждает, что ранее автомобиль с такими же государственными номерами использовал Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат «легендарного чемпиона». Данных о том, что сам Нурмагомедов находился у торгового комплекса или имел отношение к происходившему, нет.

Задержания в «Москва-Сити»

За неделю до событий на «Горбушке» силовики провели другую операцию против нелегальных криптообменников в деловом центре «Москва-Сити». Были закрыты девять точек, сотрудники ФСБ задержали более 20 человек .

По версии службы, через эти обменники за пределы России выводились деньги граждан, похищенные телефонными мошенниками. В ведомстве утверждали, что схемами пользовались в том числе украинские кол-центры.

Для работы в обменных пунктах, по данным ФСБ, привлекали молодых людей из российских регионов. В ЦОС ФСБ их характеризовали как людей, которые не обладали достаточной финансовой грамотностью и стремились к «легкому заработку». Возраст задержанных составлял от 18 до 25 лет.

По версии спецслужбы, некоторые фигуранты выполняли функции курьеров: забирали деньги у обманутых граждан, в том числе пенсионеров, после чего передавали наличные в криптообменники. Затем средства конвертировали для дальнейшего вывода на Украину.

ФСБ сообщала, что действия сотрудников нелегальных обменников могут квалифицироваться по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.

После операции в «Москва-Сити» ФСБ раскрыла предполагаемые обороты некоторых обменных пунктов.

Так, один из задержанных рассказал на допросе, что через криптообменник, где он работал, в среднем проходило около 30 млн рублей в сутки .