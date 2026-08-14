Миллионы наличными и обыски до ночи. Что произошло на «Горбушке»

В московском ТЦ «Горбушка» прошли обыски. Силовики пришли в торговый комплекс вечером 13 августа. По данным Telegram-канала Mash, оперативные мероприятия начались примерно в 19:00 и продолжались несколько часов.
Издание утверждает, что сначала сотрудники правоохранительных органов проверяли криптообменники, а затем перешли к другим офисам. В некоторых случаях силовики вскрывали двери. Часть сотрудников комплекса оставалась внутри помещений даже после полуночи.
Владелец одного из легальных обменных пунктов рассказал Mash, что проверка проходила в корпусе, где работал сервис «Рубин», о существовании которого якобы «знали только свои».
По данным Baza, обыски проходили в рамках ранее возбужденного уголовного дела о деятельности нелегальных криптообменников. Официальных комментариев правоохранительных органов о причинах рейда на момент публикации не поступало.
Более 10 млн рублей в одном офисе
Во время обысков силовики изымали наличные деньги, документы и электронную технику. Как пишет Baza, только в одном из проверенных обменников обнаружили более 10 млн рублей наличными. Подсчет изъятых средств продолжался ночью, общая сумма могла оказаться значительно выше.
Кроме денег, силовики изъяли компьютеры и финансово-хозяйственную документацию. После завершения основной части мероприятий сотрудники правоохранительных органов изучали полученные материалы и опрашивали администраторов. Данных о точном количестве задержанных в ходе рейда на «Горбушке» к утру 14 августа не было.
Также Baza отмечает, что примерно к двум часам ночи к «Горбушке» приехали около 25 молодых людей спортивного телосложения. Канал не пояснил, с какой целью они прибыли к торговому комплексу. На парковке возле «Горбушки» журналисты заметили зеленый BMW с регистрационными знаками 05-го региона — Республики Дагестан.
Baza утверждает, что ранее автомобиль с такими же государственными номерами использовал Абубакар Нурмагомедов — двоюродный брат «легендарного чемпиона». Данных о том, что сам Нурмагомедов находился у торгового комплекса или имел отношение к происходившему, нет.
Задержания в «Москва-Сити»
За неделю до событий на «Горбушке» силовики провели другую операцию против нелегальных криптообменников в деловом центре «Москва-Сити». Были закрыты девять точек, сотрудники ФСБ задержали более 20 человек.
По версии службы, через эти обменники за пределы России выводились деньги граждан, похищенные телефонными мошенниками. В ведомстве утверждали, что схемами пользовались в том числе украинские кол-центры.
Для работы в обменных пунктах, по данным ФСБ, привлекали молодых людей из российских регионов. В ЦОС ФСБ их характеризовали как людей, которые не обладали достаточной финансовой грамотностью и стремились к «легкому заработку». Возраст задержанных составлял от 18 до 25 лет.
По версии спецслужбы, некоторые фигуранты выполняли функции курьеров: забирали деньги у обманутых граждан, в том числе пенсионеров, после чего передавали наличные в криптообменники. Затем средства конвертировали для дальнейшего вывода на Украину.
ФСБ сообщала, что действия сотрудников нелегальных обменников могут квалифицироваться по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье составляет до десяти лет лишения свободы.
После операции в «Москва-Сити» ФСБ раскрыла предполагаемые обороты некоторых обменных пунктов.
Так, один из задержанных рассказал на допросе, что через криптообменник, где он работал, в среднем проходило около 30 млн рублей в сутки.
Другой фигурант оценивал ежедневный оборот другого обменного значительно выше — от $1 млн до $2 млн в день. По его словам, ежедневно офис обслуживал примерно 30 клиентов.