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«Я ценю русских»: президент Финляндии призвал начать диалог с Россией «в течение двух месяцев»

Президент Финляндии Стубб призвал наладить контакты с РФ в течение двух месяцев
Президент Финляндии Александр Стубб
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб заявил о необходимости наладить контакты с Россией «в течение следующих двух месяцев». По его словам, связи нужно наладить как на двустороннем, так и на общеевропейском уровне. Ранее он уже призывал ЕС к диалогу с Владимиром Путиным и даже рассматривался Брюсселем как возможный европейский переговорщик.

Европа должна наладить контакт с Россией в ближайшее время, заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью журналу Koululainen.

«Я бы сам оценил, что если не в ближайшие несколько недель, то в течение следующих двух месяцев стоит установить какой-то контакт. В какой-то момент эти контакты нужно открыть как на общеевропейском, так и двустороннем уровне», — сказал он.

Также Стубб заявил, что хорошо относится к россиянам, несмотря на негативную оценку нынешней политики Москвы.

«Я ценю русских, русскую культуру и даже историю, но не могу одобрить действия нынешнего руководства России», — сказал он.

Стубб добавил, что его отношение к российскому народу не изменилось, хотя ему не нравится то, что, по его словам, «в настоящее время делает» Россия.

Переговорщик с Россией

Стубб уже неоднократно делал заявления о необходимости возобновления контактов с Россией и открытия дипломатического канала между Евросоюзом и Москвой. Так, в начале июня он выразил уверенность, что Европе следует вести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Да, я считаю, что нам следует говорить с Путиным», — сказал Стубб.

На фоне подобных высказываний, как сообщает газета Helsingin Sanomat со ссылкой на источники, в Евросоюзе обсуждалась возможность сделать Стубба представителем сообщества на потенциальных прямых переговорах с Россией. По данным издания, в ЕС уже начали предварительную подготовку к возможному диалогу с Москвой по урегулированию конфликта на Украине — и президенту Финляндии могут предложить возглавить европейскую переговорную группу.

При этом решение о начале прямых контактов с Россией пока не принято, а обсуждение возможного формата переговоров находится на ранней стадии, отмечает Helsingin Sanomat.

В роли переговорщика от Европы финского президента хотели видеть и в Киеве. В частности, об этом заявлял глава комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко.

«Он отличный дипломат, он умеет вести переговоры и стратегически общаться с президентом США», — пояснил Мережко.

Кто будет представлять ЕС?

Однако сам Стубб впоследствии от этой роли отказался, несмотря на то, что еще в мае говорил о готовности представлять Евросоюз на переговорах с Россией, если его об этом попросят. По его мнению, ведущую роль в возможных переговорах с Россией должны играть крупнейшие европейские государства — Франция, Великобритания и Германия.

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«Сейчас Украина находится в сильной военной, политической и экономической позиции. Поэтому я считаю, что Европе давно пора связаться с российским руководством, а точнее, с президентом Путиным, и провести дипломатические переговоры», — сказал Стубб на совместной пресс-конференции с президентом Кении Уильямом Руто 7 июня.

При этом финский лидер отметил, что такие страны, как Финляндия и Норвегия, также могут содействовать переговорному процессу, в том числе неформально и «за кулисами».

После начала военной операции на Украине Евросоюз практически полностью прекратил официальные контакты с Москвой. Как сообщала Financial Times, в Брюсселе опасаются, что без участия европейской стороны возможные договоренности по урегулированию могут быть заключены на условиях, которые сочтут невыгодными для ЕС и Киева.

Российские власти неоднократно заявляли о готовности к диалогу. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что потенциальные переговорщики от Европы должны пользоваться доверием собственных граждан и быть способны конструктивно участвовать в процессе.

А Путин ранее говорил, что в качестве предпочтительного европейского посредника мог бы рассматривать бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера — однако глава дипломатии ЕС Кая Каллас и власти Украины отвергли его кандидатуру из-за связей с Москвой.

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