Дорогой Брэд Питт, позвони мне. Я, как и ты, алкоголик

Брэд Питт снова начал пить. Кто помнит группу ноль и знаменитый пропагандистский сюжет советского телевидения, тот поймет отсылку к фразе: «Доктор Хайдер снова начал есть». В некотором смысле новость эта действительно радостная для миллионов простых людей по всей планете. Ведь что сближает нас с великими? Пороки.

Мне не раз приходилось слышать от людей, любящих выпить коньяка по утрам, что так делал Уинстон Черчилль. На вопрос, по каким еще параметрам они могут сопоставить себя с первым лордом Адмиралтейства, дважды премьер-министром и лауреатом Нобелевской премии, люди, как правило, не отвечали ничего.

И вот теперь кажется, что если Брэд Питт развязал, то он стал ближе к нам, простым людям. Или мы стали ближе к нему. Но ведь если развязал, значит, было из-за чего завязывать.

В 2019 году Питт сказал в интервью: «Я зашел с этим настолько далеко, насколько вообще мог, поэтому лишил себя права выпивать». К тому моменту он был трезвым уже три года. «Лишил себя права выпивать» актер после скандала в частном самолете, летевшем из Европы в США. Вот ведь какие проблемы у этих звезд — даже семейный скандал, и тот случается именно в частном самолете. Питт пролил пиво на Анджелину Джоли, которая тогда была его женой, и, по ее словам, хватал ее за руки и тряс. А еще угрожал детям и проливал на них то пиво, то красное вино. Совсем уже недопустимо. В дело вмешалось ФБР, Джоли подала на развод, Питт бросил пить.

Но не в 2016 же году он случайным образом впервые напился и стал дебоширить в присутствии жены и детей. Да и Джоли говорила тогда, что он выпил-то всего ничего — два-три напитка — это у них в Америке так считают дозы «дринками» — и совсем уж пьяным не был. Дело не в количестве единоразово употребленного, а скорее в накопительном эффекте. Алкоголь разлагает личность медленно и постепенно. Для многих даже и незаметно.

При хороших физических данных, помноженных на социальный и профессиональный успех, а также современную медицину, человек может очень долго оставаться функциональным алкоголиком. Конечно, Брэд Питт никогда не валялся под забором. Тут важна именно эта формулировка, потому что именно валяние под забором считается у нас критерием полного разложения и фиксации третьей стадии алкоголизма. Так вот, среди алкоголиков большинство — это вполне успешные люди, которых редко видят пьяными, несмотря на то, что они ежедневно убивают себя солидными дозами этанола.

В интервью 2017 года Брэд Питт говорил, что не помнит ни одного дня после окончания колледжа, когда бы он не пил алкоголь. Колледж он окончил в 1983 году, то есть 33 года мужчина не отступал ни на шаг от алкогольного станка. После развода с Джоли он сделал перерыв в этаноловой карьере, а теперь вот снова решил начать выпивать. Буквально 10 августа журналист, бравший у Питта интервью, обратил внимание на бутылки в его доме. На вопрос, для гостей ли это, Брэд Вильямович ответил, что и сам время от времени позволяет себе пропустить стаканчик, называя это контролируемым потреблением.

Напомним, в прошлых интервью Питт говорил, что пил много лет ежедневно, чтобы заглушить чувства и забыть о проблемах, а также мог перепить любого русского водкой и любого француза вином. Невелика доблесть, но мы понимаем тот культурный контекст, в котором подобным принято гордиться.

Вот что я скажу тебе, дорогой Брэд Питт, если ты захочешь меня когда-нибудь выслушать. Как любители коньяка по утрам несопоставимы с Черчиллем, так и я несопоставим с тобой — я не снимался ни в одном фильме, я даже не видел вблизи ни Анджелину Джоли, ни Дженнифер Энистон, ни «Оскара», ни «Золотого глобуса» я не получал, как не получал и писем от миллионов поклонниц и миллионных контрактов от рекламодателей.

Но есть одно то, в чем мы с тобой не просто похожи, а неотличимы, потому что болезнь уравнивает всех. Дорогой Брэд, я тоже алкоголик.

Тебе, конечно, уже 62, и денег у тебя по моим меркам бесконечное количество, и доступ к лучшей медицине неограниченный, но ты же знаешь — никакого контролируемого употребления не бывает. Кроме того, вернувшись к выпивке, алкоголик быстро проваливается на ту же стадию, на которой он завязал. Я преклоняюсь перед твоим талантом, Брэд, и уважаю твой опыт, твою мудрость голливудского пенсионера. Но подумай еще раз: действительно ли ты хочешь вернуться туда?

33 года пьянства сформировали больше привычек, чем семь лет трезвости. В этом и есть основная проблема алкоголизма: постепенно каждое событие в жизни, каждое явление, каждый опыт становятся связанными с алкоголем. А уж при иллюзорном голливудском образе жизни — наверняка. И там-то пьют, известное дело, красиво, к тому же на честно заработанные доллары. Но путь к выздоровлению лежит через понимание того, что жизнь гораздо богаче, интересней и насыщенней нашего алкогольного опыта. Да ты знаешь это все сам, тебе это рассказывали на встречах анонимных алкоголиков.

Брэд, ты подумай еще. Ты крепко подумай. Вспомни тот дебош в самолете из Европы, вспомни, как ты жену облил пивом, будто провинциальный гусар кота.

Ты всегда можешь позвонить мне, Брэд, или написать, мы обсудим эти проблемы и твою тягу и твое желание сорваться.

По-английски это звучит «got back off the wagon» — упасть с телеги. Не падай с телеги, Брэд. На нее потом гораздо сложнее взобраться.

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