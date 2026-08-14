«Речь не о комфорте»: Россия отказалась от перемирия с Украиной из-за «ответственности за историю»

Россия не согласится остановить боевые действия на линии соприкосновения, заявил Сергей Лавров. По его словам, подобное решение «перечеркнуло бы подвиг дедов и прадедов, которые победили нацизм», а на России лежит «ответственности за тысячелетнюю историю государства». Украина и ее союзники неоднократно предлагали «заморозить» бои по линии фронта, а накануне Киев через посредника предложил Москве частичное перемирие на Черном море.

Россия не намерена останавливать боевые действия на нынешней линии соприкосновения, несмотря на призывы к немедленному прекращению огня, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью ВГТРК.

«Так не получится <...> Если мы сейчас вдруг остановились бы на линии соприкосновения, мы, по сути дела, позволили бы перечеркнуть подвиг наших дедов и прадедов, которые победили нацизм. Это невозможно рассматривать. И речь идет не только о том, как кому-то комфортно живется сегодня — у нас люди страдают, люди погибают от этих террористических актов. Речь идет о нашей ответственности за тысячелетнюю историю российского государства», — сказал министр.

По его словам, «останавливаться надо тогда, когда есть долгосрочное, надежное, устойчивое урегулирование». При этом глава МИД сообщил, что Россия намерена действовать «гораздо более жестко» в отношении всего, что «подпитывает военную машину Киева со стороны Запада», но «не опустится» до методов, применяемых Киевом.

Отдельно министр высказался о ситуации в Черном море: по его словам, Турция призывает стороны «как-то договориться, чтобы судоходство не было предметом атак», так как заинтересована в стабильности в акватории.

«Но не мы это начали. Когда по турецкому сухогрузу, танкеру или по гражданскому судну бьет дрон Вооруженных сил Украины, когда эти же дроны не единожды атакуют инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума в Каспийском море, прямо попадая в суда, имеющие отношение к американским компаниям Chevron и ExxonMobil, в ответ на это ни Турция, ни Соединенные Штаты публично не заявляют о том, что эти действия украинских террористов неприемлемы», — рассказал Лавров.

Он отметил, что пострадавшие страны в таких случаях «посылают сигнал» Киеву, однако «публично все молчат, это тоже показательно».

Москва готова к диалогу с США, но требует объяснений

Несмотря на отказ от заморозки конфликта, Россия заинтересована в продолжении переговоров с представителями администрации президента США Дональда Трампа — Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером. Российский президент Владимир Путин готов вновь их принять, повторил Лавров.

Он напомнил, что чуть более года назад Уиткофф передал Москве предложения Трампа, которые российская сторона была готова принять с учетом компромиссов по отдельным вопросам. Именно эти идеи Путин и Трамп обсудили на встрече на Аляске. Однако урегулировать конфликт на этих условиях не вышло.

«В Вашингтон «метнулись» руководители Евросоюза и НАТО вместе с [президентом Украины] Владимиром Зеленским, повисли на руках у <...> Трампа с главной целью отвадить его от каких-либо дальнейших инициатив», — пояснил министр.

Лавров также обратил внимание на последние противоречивые заявления госсекретаря Марко Рубио, который то говорит о неспособности США быть посредником из-за поддержки Украины, то утверждает, что «только Трамп способен посадить Украину и Россию за стол переговоров».

Кроме того, глава МИД отметил, что США вовлечены в организацию ударов вглубь России гораздо больше, чем демонстрируют . В связи с этим Москва уже обратилась в Госдепартамент.

«Вроде как они и Украину поддерживают, и эти вооружения, и разведывательные данные [передают] <...> Мы передали целый ряд вопросов в Госдепартамент с просьбой прокомментировать в том числе и про разведданные, и то, что США гораздо глубже вовлечены в организацию и осуществление ударов вглубь территории Российской Федерации по гражданским объектам. Будем ждать ответ», — заявил Лавров.

Призывы к перемирию

Украина и ее союзники последовательно выступают за прекращение огня и остановку боевых действий по линии соприкосновения. Так, в начале августа советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк сообщил, что Киев предложил Москве целых три варианта перемирия: остановку ударов по воздушным целям, энергетической инфраструктуре и на линии фронта.

К прекращению огня также призывают страны Европы, а недавно «заморозить» конфликт предложил и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

Кроме того, 13 августа агентство Reuters со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщило, что Украина предложила России взаимно приостановить атаки в Черном море . По информации агентства, Киев передал предложение Москве через третью сторону — какая именно страна или организация выступила посредником, не уточнялось, официально украинские власти о передаче такого предложения не объявляли.

До этого с предложением установить мораторий на удары по судам в Черном море выступала Турция: глава МИД страны Хакан Фидан заявил, что речь идет о создании механизма для прекращения огня, о чем просила украинская сторона. Инициатива уже передана сторонам, Анкара ожидает ответа.