Никто не хочет иметь дело с Трампом: Зеленский не может найти нового посла в США

Президент Украины Владимир Зеленский не может найти кандидата на пост нового посла Киева в США, сообщает издание Politico со ссылкой на украинские дипломатические и правительственные источники.
«Президент Украины испытывает трудности с подбором подходящего кандидата, который мог бы представлять Киев в администрации Трампа, поскольку потенциальные кандидаты не спешат браться за эту изнурительную задачу в критический момент войны», — пишет Politico.
Источники издания утверждают, что необходимость заменить предыдущего посла Ольгу Стефанишину стала одной из причин, повлекших за собой до сих пор не завершившуюся перестановку в правительстве Зеленского.
Стефанишина была официально освобождена от должности посла в США 3 августа, проработав на ней менее года. Сама Стефанишина заявила, что ушла по собственной инициативе по личным причинам, однако спустя два дня после увольнения ей было предъявлено обвинение в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен, а также в недостоверном декларировании доходов.
Кого Зеленский хотел сделать послом?
Politico отмечает, что на фоне кадровых перестановок в украинском руководстве глава государства рассматривал возможность направить в Вашингтон бывшего премьер-министра Юлию Свириденко.
«Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предложил ей должность посла в США», — заявил сам Зеленский на пресс-конференции в конце июля.
Тогда он пояснил, что искал кандидата с максимально высокой квалификацией, на уровне «вице-премьера, министра или премьер-министра».
Однако Свириденко отказалась от должности посла в США, из-за чего первоначальный кадровый план пришлось пересматривать, пишет Politico. Назначение было предложено еще нескольким лицам, которые также отказались от него.
«Другие потенциальные кандидаты проявили такую же нерешительность, отказываясь от этой и без того сложной работы — иметь дело с непредсказуемым Белым домом Дональда Трампа», — указывает Politico.
Источники издания в Киеве отмечают, что Зеленский хочет отправить послом в США доверенное лицо из своего ближайшего окружения, однако в нем нет людей с подходящей квалификацией.
«Представлять ситуацию так, будто никто не хочет эту должность, было бы чрезмерным упрощением. Конечно, есть люди, которые хотят занять эту должность, но нет никого, кто действительно соответствовал бы ей. Зеленскому трудно заполнить эту вакансию», — приводит Politico слова бывшего украинского дипломата.
Кого отверг Вашингтон?
В начале августа украинские СМИ сообщили, что в качестве одного из потенциальных кандидатов на замену Ольги Стефанишиной был предложен бывший министр обороны и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В США уже на постоянной основе проживают жена и дети Умерова, его семья также владеет восемью элитными квартирами и виллами в стране, включая жилье во Флориде и Нью-Йорке.
Однако, как утверждает издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники, Вашингтон выразил несогласие с кандидатурой Умерова в качестве посла в США.
«При назначении послов существует традиция устного уведомления о намерении направить агреман на конкретного человека. Если соответствующая страна просит этого не делать, то агреман не направляют. В США в соответствии с этим неписаным правилом уже дважды просили вообще не направлять к ним Умерова в качестве посла», — рассказали изданию дипломатические источники.
Собеседники «Зеркала недели» сообщили, что это якобы было связано с «очень тесными» связями Умерова с Турцией. В результате экс-министр получил другой пост — Зеленский назначил его главой Службы внешней разведки.
Politico отмечает, что невозможность утвердить посла в США на фоне потенциального возобновления переговоров по урегулированию и принятия Белым домом решений по вопросам поставок вооружений, ПВО и обмена разведданными, может негативно сказаться на позициях Украины.
При этом другие источники издания утверждают, что Зеленский может сам затягивать это назначение до промежуточных выборах в США в ноябре этого года, чтобы решить, кто лучше впишется в обновленный политический ландшафт в Вашингтоне.