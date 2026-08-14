Никто не хочет иметь дело с Трампом: Зеленский не может найти нового посла в США

Владимир Зеленский испытывает трудности с поиском нового посла в США, пишет Politico. По данным издания, несколько потенциальных кандидатов отказались от назначения, а сам украинский лидер хотел бы направить в Вашингтон человека из ближайшего окружения. Ранее пост отвергла экс-премьер Юлия Свириденко, а кандидатуру Рустема Умерова, как сообщалось, не поддержали в США. В Киеве опасаются, что затягивание назначения может осложнить контакты с администрацией Дональда Трампа в Вашингтоне.

Президент Украины Владимир Зеленский не может найти кандидата на пост нового посла Киева в США, сообщает издание Politico со ссылкой на украинские дипломатические и правительственные источники.

«Президент Украины испытывает трудности с подбором подходящего кандидата, который мог бы представлять Киев в администрации Трампа, поскольку потенциальные кандидаты не спешат браться за эту изнурительную задачу в критический момент войны», — пишет Politico.

Источники издания утверждают, что необходимость заменить предыдущего посла Ольгу Стефанишину стала одной из причин, повлекших за собой до сих пор не завершившуюся перестановку в правительстве Зеленского.

Стефанишина была официально освобождена от должности посла в США 3 августа, проработав на ней менее года. Сама Стефанишина заявила, что ушла по собственной инициативе по личным причинам, однако спустя два дня после увольнения ей было предъявлено обвинение в незаконном обогащении на 13,9 млн гривен, а также в недостоверном декларировании доходов .

Кого Зеленский хотел сделать послом?

Politico отмечает, что на фоне кадровых перестановок в украинском руководстве глава государства рассматривал возможность направить в Вашингтон бывшего премьер-министра Юлию Свириденко.

«Не секрет, что я рассчитывал на Юлию Свириденко и предложил ей должность посла в США», — заявил сам Зеленский на пресс-конференции в конце июля.

Тогда он пояснил, что искал кандидата с максимально высокой квалификацией, на уровне «вице-премьера, министра или премьер-министра».

Однако Свириденко отказалась от должности посла в США, из-за чего первоначальный кадровый план пришлось пересматривать, пишет Politico. Назначение было предложено еще нескольким лицам, которые также отказались от него.

«Другие потенциальные кандидаты проявили такую же нерешительность, отказываясь от этой и без того сложной работы — иметь дело с непредсказуемым Белым домом Дональда Трампа», — указывает Politico.

Источники издания в Киеве отмечают, что Зеленский хочет отправить послом в США доверенное лицо из своего ближайшего окружения, однако в нем нет людей с подходящей квалификацией.

«Представлять ситуацию так, будто никто не хочет эту должность, было бы чрезмерным упрощением. К онечно, есть люди, которые хотят занять эту должность, но нет никого, кто действительно соответствовал бы ей . Зеленскому трудно заполнить эту вакансию», — приводит Politico слова бывшего украинского дипломата.

Кого отверг Вашингтон?

В начале августа украинские СМИ сообщили, что в качестве одного из потенциальных кандидатов на замену Ольги Стефанишиной был предложен бывший министр обороны и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В США уже на постоянной основе проживают жена и дети Умерова, его семья также владеет восемью элитными квартирами и виллами в стране, включая жилье во Флориде и Нью-Йорке.

Однако, как утверждает издание «Зеркало недели» со ссылкой на источники, Вашингтон выразил несогласие с кандидатурой Умерова в качестве посла в США.

«При назначении послов существует традиция устного уведомления о намерении направить агреман на конкретного человека. Если соответствующая страна просит этого не делать, то агреман не направляют. В США в соответствии с этим неписаным правилом уже дважды просили вообще не направлять к ним Умерова в качестве посла», — рассказали изданию дипломатические источники.

Собеседники «Зеркала недели» сообщили, что это якобы было связано с «очень тесными» связями Умерова с Турцией. В результате экс-министр получил другой пост — Зеленский назначил его главой Службы внешней разведки.

Politico отмечает, что невозможность утвердить посла в США на фоне потенциального возобновления переговоров по урегулированию и принятия Белым домом решений по вопросам поставок вооружений, ПВО и обмена разведданными, может негативно сказаться на позициях Украины.

При этом другие источники издания утверждают, что Зеленский может сам затягивать это назначение до промежуточных выборах в США в ноябре этого года, чтобы решить, кто лучше впишется в обновленный политический ландшафт в Вашингтоне.