«Чудовищные последствия»: США поддержали претензии Японии на Курилы после визита Путина

США поддерживают позицию Японии по вопросу Курильских островов, заявил американский посол. По его словам, Вашингтон признает японский суверенитет над так называемыми «северными территориями». Спор о принадлежности Курил возобновился после визита на Итуруп Владимира Путина: в Токио упрекнули Москву в «оскорблении чувств японского народа» и выразили «решительный протест».

Вашингтон признает суверенитет Японии над так называемыми «cеверными территориями» — Курильскими островами. Об этом в соцсети Х написал посол США в Японии Джордж Гласс.

В публикации дипломат подчеркнул, что Соединенные Штаты остаются «непоколебимыми в своей поддержке своего важнейшего союзника».

Гласс также отметил, что американо-японский союз играет ключевую роль в поддержании стабильности и процветания в Индо-Тихоокеанском регионе, а Вашингтон будет выступать против любых действий, способных нарушить сложившийся порядок.

Чем недовольна Япония

Вопрос принадлежности Курильских островов снова оказался в центре внимания после того, как Итуруп 13 августа впервые посетил президент РФ Владимир Путин. Визит главы государства на один из российских островов, принадлежность которого оспаривает Токио, вызвал бурную реакцию в японских соцсетях.

После этого глава министерства иностранных дел Японии Тосимицу Мотэги заявил, что страна выражает решительный протест в связи с визитом Владимира Путина на Итуруп. С аналогичным заявлением выступила и премьер-министр Японии Санаэ Такаити: как сообщает Nikkei, она вновь назвала Кунашир, Шикотан, Итуруп и острова Хабомаи, которые в Японии именуют «северными территориями», «исконной территорией Японии».

По словам Такаити, такая позиция Токио основана как на исторических аргументах, так и на трактовке международного права японской стороной. Она подчеркнула, что визит российского президента противоречит позиции Японии по территориальному вопросу.

Премьер-министр также заявила, что поездка Путина на Итуруп «оскорбляет чувства японского народа» и является «абсолютно неприемлемой». По ее словам, Токио неоднократно призывал Москву воздерживаться от подобных визитов.

Такаити добавила, что после поездки российского президента перспективы восстановления двусторонних отношений в среднесрочной и долгосрочной перспективе могут осложниться. Кроме того, в МИД Японии был вызван посол России Николай Ноздрев, где ему также был выражен протест по поводу статуса «северных территорий».

Что заявили в России

В Москве претензии японского правительства отвергли. Так, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что отказ признавать российскую принадлежность Курильских островов может иметь серьезные последствия.

«Тот, кто этого не понимает, столкнется с чудовищными последствиями своего заблуждения», — написал Медведев в соцсети X.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в свою очередь отметил, что подобные дипломатические шаги Токио не изменят позицию Москвы.

«Эта дипломатическая активность ни к чему не приведет. Российская земля останется российской землей в полном соответствии с международным правом», — заявил Грушко журналистам на полях форума «Арктика — регионы».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также раскритиковала реакцию японского руководства, назвав ее подтверждением недружественного курса Токио в отношении Москвы.

«Нынешние выпады японского руководства в адрес России — еще одно свидетельство близорукой линии официального Токио, сделавшего выбор в пользу граничащего с враждебным антироссийского курса», — говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте МИД России.