Ноль снарядов за $533 млн: как провалился завод по производству боеприпасов для Украины

ProPublica: в США завод за $533 млн не произвел ни одного снаряда для Украины

В США потратили $533 млн на новый завод по производству 155-мм артиллерийских боеприпасов, которые были срочно нужны для поставок Украине. Однако за два года работы предприятие не произвело ни одного пригодного изделия: на производстве постоянно случались технические неполадки, а сотрудникам приходилось бить неработающие станки кувалдой. Почему проект провалился и что будет с заводом дальше — в материале «Газеты.Ru».

Компания General Dynamics, которая получила $533 млн на строительство завода по производству боеприпасов для Украины, за два года не выпустила ни одного снаряда. Об этом сообщает издание ProPublica.

Журналисты провели интервью с 36 действующими и бывшими сотрудниками компании, армии США, Пентагона и Белого дома, а также ознакомились с внутренними документами, фотографиями и видео с предприятия. В июле 2026 года вышел отчет генерального инспектора американского военного ведомства, который подтвердил провал проекта.

Проект появился после начала боевых действий на Украине в 2022 году. Киев расходовал тысячи артиллерийских снарядов, США отправляли ему боеприпасы из собственных запасов, а американская промышленность оказалась не готова быстро восполнять их в необходимых объемах.

Особенно остро стоял вопрос с 155-мм снарядами — одним из основных боеприпасов западной артиллерии на Украине. Кроме того, США было необходимо восполнить собственные запасы.

Вашингтон решил резко увеличить их производство. Ради скорости конгресс предоставил Пентагону дополнительные полномочия при заключении контрактов, связанных с Украиной. Армия воспользовалась ими и выдала General Dynamics несколько заказов без конкурентных торгов .

Компания предложила не расширять производство по старой проверенной схеме, а построить в Меските, штат Техас, высокоавтоматизированный завод с новой технологией.

Непроверенные станки, бутафорские снаряды и кувалды для роботов

Ключевым партнером General Dynamics стала турецкая компания Repkon, которая до этого не получала контрактов Пентагона. Repkon предложила использовать новую технологию, при которой корпус снаряда формируется из металлической заготовки на специальном вращающемся станке. General Dynamics рассчитывала, что это позволит быстрее начать производство и выпускать боеприпасы разных калибров.

Как выяснилось позже, оборудование Repkon не подошло для изготовления новых боеприпасов , а раньше с его помощью производили только более старую версию 155-мм снарядов. Более того: технологию никогда не тестировали для новой модели. Несмотря на это, военные заказали не одну, а сразу три линии .

29 мая 2024 года завод торжественно открыли. На церемонию приехала министр армии США Кристин Уормут, которая поблагодарила руководство General Dynamics за «фантастическую работу».

Но, как пишет ProPublica, на самом деле завод не смог провести ни одного успешного испытания, а на церемонии продемонстрировали муляжи и снаряды с другого производства .

На самом заводе постоянно наблюдались технические проблемы. Роботизированные манипуляторы загорались, покрывались маслом, врезались в другое оборудование и роняли тяжелые металлические заготовки на пол.

Дорогие станки Repkon тоже не работали. Главная машина, которая должна была точно формировать корпус снаряда, вместо этого повреждала металл. Прессы неправильно обрабатывали почти каждую заготовку.

Один из бывших сотрудников рассказал ProPublica, что прессы приходилось бить кувалдой , но они все равно не работали как надо. В цехах стоял дым. Рабочие утверждали, что после смены нос забивался черной гарью.

«Это настоящий ад», — рассказал один из сотрудников.

После жалобы в Управление по охране труда США (OSHA), ведомство начало проверку и направило на производство инспектора. Но в этот день руководство просто отключило сломанные прессы и избежало штрафов, рассказали четверо сотрудников завода.

После провала — еще контракты на $2,5 млрд

При этом публичные заявления General Dynamics заметно отличались от рассказов работников. В июле 2024 года глава компании Фиби Новакович заявила инвесторам, что первая линия «работает и производит, как ожидалось». По словам шести бывших сотрудников, в действительности она не выпускала ни одного пригодного снаряда .

В сентябре представитель армии США Дуг Буш также утверждал, что серьезных задержек в программе увеличения выпуска артиллерийских боеприпасов нет. Он говорил, что речь идет скорее о неделях, чем о месяцах или годах. В это же время оборудование в Меските продолжало портить заготовки, а General Dynamics срывала установленные сроки. Всего компания пропустила восемь дедлайнов .

К лету 2025 года игнорировать проблемы уже было невозможно. Армия предупредила General Dynamics, что рассматривает возможность разорвать контракты. В августе работы на двух линиях них остановили .

К этому моменту на проект ушло $533 млн государственных средств. Это подтверждается опубликованным в июле 2026 года отчетом генерального инспектора американского военного ведомства, на который ссылается ProPublica.

Однако армия не спешила полностью разрывать отношения с General Dynamics . Бывший чиновник объяснил журналистам, что Пентагон пытался избежать многолетних судебных разбирательств.

Более того, провал в Меските не помешал General Dynamics продолжить получать заказы американской армии. По данным военных, за год после остановки двух производственных линий подразделение General Dynamics Ordnance and Tactical Systems получило новые контракты на общую сумму около $2,5 млрд .

Пентагон подчеркнул, что эти заказы не относятся к заводу в Меските и связаны с другими производственными линиями и оборонными потребностями.

General Dynamics свою ответственность за провал не признала. Компания утверждала, что «выполнила или превысила требования» , а ее представитель Джефф Дэвис обвинил ProPublica в фундаментальном искажении обстоятельств.

Армия, в свою очередь, заявила, что рассчитывает вернуть часть средств за счет скидок General Dynamics на будущие производственные заказы.

Спасать завод будет ИИ

Как пишет ProPublica, теперь General Dynamics намерена вложить еще $200 млн собственных средств и заменить большую часть проблемного оборудования Repkon традиционными машинами , похожими на те, которые используются на старом заводе компании в Пенсильвании.

Одновременно компания нашла нового технологического партнера — стартап Deterrence. Он должен внедрить на предприятии системы с использованием искусственного интеллекта. Deterrence существует всего три года и прежде не получала контрактов американского военного ведомства .

Начать производство General Dynamics обещает в 2027 году. Армия рассчитывает, что после перезапуска предприятие сможет выпускать 20 тыс. снарядов в месяц.