Вопрос о возможности размещения в Белоруссии российских систем (ЗРК) С-400 будет решаться с точки зрения рациональности в рамках обеспечения безопасности двух государств, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это вопрос целесообразности с точки зрения обеспечения совместных интересов безопасности двух государств и одного Союзного государства. Руководство будет принимать соответствующее решение», — уточнил официальный представитель Кремля.

Песков также не смог назвать возможные сроки поставок С-400 в Белоруссию, а также будут ли российские экипажи обслуживать системы в случае их размещения на территории республики.

«Тема ВТС [военно-технического сотрудничества] постоянно присутствует в ходе российско-белорусских контактов на высшем уровне. Это сотрудничество также будет развиваться», — подчеркнул Песков.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск планирует закупку российского вооружения более чем на $1 млрд. Он уточнил, что в частности, с российской стороной ведутся переговоры о поставках в республику зенитных ракетных комплексов (ЗРК) С-400.