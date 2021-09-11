Слушать новости
Политика Бизнес Экономика Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото
новости спорт #События в Афганистане #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Экс-игрок «Спартака» Ловчев назвал отличие сборной Карпина от команды... 03:59
Подъезд дома полностью разрушен после взрыва газа под Ельцом 03:59
Шесть человек, включая ребенка, пострадали от взрыва газа в доме под Ельцом 03:50
Российский волейболист: хотел бы, чтобы матч с Украиной привел к потеплению... 03:42
Сосед рассказал об умерших после отравления арбузом москвичах 03:32
Эксперт рассказал, почему Зеленский не говорит о втором президентском сроке 03:28
Тренер «МЮ» рассказал, кто будет бить пенальти в клубе после возвращения... 03:23
Взрыв газа произошел в жилом доме в Липецкой области 02:59
Губерниев — о словах Путина про лимит в РПЛ: реформами занимается не... 02:55
Семьям российских военнослужащих назначены новые выплаты 02:50

Пентагон: основой авиаудара в Кабуле были надежные разведданные

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Carlos Barria/Pool/Reuters

В министерстве обороны США заявили, что авиаудар, нанесенный 29 августа в столице Афганистана по предполагаемому террористу группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), предотвратил нападение на аэропорт Кабула. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

«Удар был основан на хорошей развединформации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту», — сказал Кирби.

Он отметил, что в настоящее время продолжается оценка результатов ракетного удара и подчеркнул, что «никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения».

Ранее газета The New York Times написала, что целью атаки 29 августа стал афганец который работал на американскую некоммерческую организацию и просил убежища в США.

Удар был нанесен после взрывов, прогремевших 26 августа около кабульского аэропорта. Террорист подорвал себя около гостиницы Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ (организация запрещена в России). Жертвами терактов стали почти 200 человек.

Все новости на тему:
События в Афганистане
Поделиться:
Скопировать ссылку
Картина дня
«Москва готова возобновить нормальные отношения с Киевом»
Лавров указал, что слышит «отголоски КВН» в заявлениях Зеленского о возможной войне
«Никакие сроки заключения не останавливают педофилов»
В Госдуму внесли законопроект об ужесточении наказания за растление малолетних
Захарова назвала причину вызова посла США в МИД
Посол США в Москве был вызван в МИД из-за вмешательства в российские выборы
Взрыв газа произошел в жилом доме в Липецкой области
Семьям российских военнослужащих назначены новые выплаты
Пушков порекомендовал США «не пытаться всюду вмешиваться»
Стало известно об ухудшении состояния выжившей после отравления арбузом москвички
Новости и материалы
Экс-игрок «Спартака» Ловчев назвал отличие сборной Карпина от команды Черчесова
Подъезд дома полностью разрушен после взрыва газа под Ельцом
Шесть человек, включая ребенка, пострадали от взрыва газа в доме под Ельцом
Российский волейболист: хотел бы, чтобы матч с Украиной привел к потеплению отношений
Сосед рассказал об умерших после отравления арбузом москвичах
Эксперт рассказал, почему Зеленский не говорит о втором президентском сроке
Тренер «МЮ» рассказал, кто будет бить пенальти в клубе после возвращения Роналду
Губерниев — о словах Путина про лимит в РПЛ: реформами занимается не Кремль, а РФС
В армии Украины не считают угрозой совместные учения российских и белорусских военных
Экс-капитан «Спартака» Титов назвал главную проблему красно-белых
Дэниэл Рэдклифф назвал свой любимый фильм о Гарри Поттере
СМИ: 29 августа в Кабуле США нанесли авиаудар по сотруднику американской НКО
Брат виновного в домашнем насилии чемпиона мира: теперь у нас ничего общего
Эксперт рассказал о «скрытых патрулях» ГИБДД
Кафельников — о словах Путина про лимит на легионеров: он некомпетентен в вопросах спорта
Пеле рассказал о самочувствии после удаления опухоли
Роскосмос подарил Москве на День города снимок из космоса
Член комитета по этике РФС: надеюсь советники Путина прочтут мои слова
Все новости
«70% офицеров в армии не служили»
Какие ошибки допустил СССР при военной мобилизации в начале Афганской войны
Отравились арбузом. Что известно о гибели двух человек в Москве
Стали известны подробности отравления семьи, купившей арбуз в «Магните»
Черный экран и уведомление: Xiaomi заблокировала свои смартфоны в Крыму
Xiaomi заблокировала смартфоны в отдельных регионах мира, включая Россию
«Приговор Хованскому должен быть мягким»
Депутат Власов призвал отпустить арестованного Хованского домой
Половина от намеченного плана: в России привились 46,5 млн человек
Почти 40 миллионов россиян полностью прошли вакцинацию от COVID-19
Центробанк защитил страховщиков от выплаты долгов по ОСАГО
ЦБ предложил ограничить переуступку долгов по ОСАГО автоюристам
9/11. Неизвестные фото крупнейшего теракта в истории
«Спутник Лайт» перестал быть пропуском на курорты Турции
Турция ужесточила требования по вакцинации от коронавируса для въезда в страну
«Восемь месяцев в году убыточная экономика»
Независимые АЗС предупредили о волне банкротств
Только для россиян: как изменится закон о суррогатном материнстве
Иностранцы и неженатые пары не смогут рассчитывать на услуги по вынашиванию детей
«США борются за выживание»: зачем Байден позвонил Си Цзиньпину
Противостояние США и Китая перешло в стадию «управляемой конкуренции»
По одним правилам
В Москве и Минске продолжают строить союзное государство
Дерипаска: доход россиян нужно увеличить минимум в 3 раза
Российская экономика, как и мировая, настроена на рост — но нам необходима суверенная финансовая система и собственная цифровая валюта, рассуждает Олег Дерипаска на Столыпин-форуме
Найдена ошибка?
Закрыть
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях