Пентагон: основой авиаудара в Кабуле были надежные разведданные

В министерстве обороны США заявили, что авиаудар, нанесенный 29 августа в столице Афганистана по предполагаемому террористу группировки «Исламское государство» (организация запрещена в России), предотвратил нападение на аэропорт Кабула. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джон Кирби.

«Удар был основан на хорошей развединформации, и мы продолжаем верить, что он предотвратил неминуемую угрозу аэропорту и нашим мужчинам и женщинам, которые все еще продолжали службу в аэропорту», — сказал Кирби.

Он отметил, что в настоящее время продолжается оценка результатов ракетного удара и подчеркнул, что «никакие другие военные не прикладывают стольких усилий, сколько американские, чтобы предотвратить жертвы среди гражданского населения».

Ранее газета The New York Times написала, что целью атаки 29 августа стал афганец который работал на американскую некоммерческую организацию и просил убежища в США.

Удар был нанесен после взрывов, прогремевших 26 августа около кабульского аэропорта. Террорист подорвал себя около гостиницы Baron Hotel, где останавливаются иностранцы. Второй взрыв произошел недалеко от здания МИД Афганистана. Ответственность за произошедшее взяло на себя ИГ (организация запрещена в России). Жертвами терактов стали почти 200 человек.