Семеро вооруженных американцев хотели попасть в Афганистан из ОАЭ

Семеро вооруженных граждан Соединенных Штатов были задержаны в Объединенных Арабских Эмиратах в результате попытки попасть в Афганистан, сообщает газета Newsweek.

Вооруженные американцы прибыли в международный аэропорт Дубая на частном самолете. По данным полиции ОАЭ, задержавшей граждан США, они планировали оказывать частные услуги по вывозу желающих покинуть Афганистан. В полиции также отметили, что у задержанных не было никакого плана полетов.

Американцы были отпущены из-под стражи под залог. В Государственном департаменте и ФБР признали факт задержания семерых граждан, однако отказались комментировать действия ранее задержанных.

«Всякий раз, когда гражданин США задерживается за границей, мы готовы предоставить все необходимые консульские услуги. Из соображений конфиденциальности у нас нет дальнейших комментариев в настоящее время», — прокомментировали ситуацию в госдепе.

Ранее Пентагон заявил о завершении вывода американских войск из Афганистана.