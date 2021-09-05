Йенс Столтенберг предостерег от создания единой армии ЕС

Генеральный секретарь альянса НАТО Йенс Столтенберг считает, что единая армия Европейского Союза может вызвать раскол в безопасности Европы и никогда не сможет заменить собой НАТО, сообщает газета The Telegraph.

«Я приветствую европейские усилия в области обеспечения обороны, однако нечто подобное никогда не сможет заменить НАТО. Кроме того, необходимо гарантировать, что Европа и Северная Америка будут держаться вместе. Любая попытка ослабить связь Северной Америки и Европы не только ослабит НАТО, но и разобщит Европу. Отчасти дело в деньгах, так как 80% наших оборонных расходов приходится на союзников, не являющихся членами ЕС», — заявил Столтенберг.

Он назвал Соединенные Штаты, Турцию и Канаду ключевыми странами НАТО, которые не входят в состав Европейского Союза, однако являются главными гарантами безопасности ЕС.

Ранее генсек НАТО попросил Россию действовать прозрачно в рамках учений «Запад-2021».