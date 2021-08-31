Пентагон сообщил о новом пакете военной помощи Украине на $60 млн

Пентагон объявил о предоставлении нового пакета военной помощи США Украине на сумму $60 млн. Об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил во вторник в Вашингтоне на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает ТАСС.

«Как вам известно, президент [США Джо] Байден одобрил новый [пакет] военной помощи на 60 млн долларов, который включает противотанковые ракетные комплексы Javelin и другое», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе своего визита в Вашингтон встретится с министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне. 1 сентября глава государства встретится со своим американским коллегой Джо Байденом.

На прошлой неделе Байден подписал меморандум о выделении Украине помощи в размере $60 млн за счет средств Пентагона. Соответствующий документ опубликован на сайте Белого дома. Согласно документу, глава государства распорядился направить средства «на оборонные изделия и услуги министерства обороны, а также на военное образование и подготовку для оказания помощи Украине».