Стало известно о состоянии пилотов упавшего в Пермском крае Су-24

Пилотов самолета Су-24, который разбился в Пермском крае, везут в местную больницу для осмотра, передает РИА «Новости», ссылаясь на информированный источник.

По его словам, летчиков везут в больницу в Верещагинском районе края на осмотр.

Как сообщает ТАСС со ссылкой источник в экстренных службах, их жизням ничего не угрожает.

По данным Telegram-канала «112», состояние пилотов удовлетворительное.

Ранее в Минобороны России рассказали, что самолет Су-24 упал в Пермской области при перелете на авиаремонтное предприятие для проведения планового ремонта.

До этого сообщалось, что воздушное судно потерпело крушение из-за отказа техники.