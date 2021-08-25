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В США ожидают атак ИГ* в аэропорту Кабула

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ASVAKA NEWS/Reuters

Американские военные полагают, что террористическая группировка ИГ (организация запрещена в России) планирует совершить серию атак и посеять хаос в аэропорту Кабула, откуда ведется эвакуация граждан США и других стран. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на источник в Пентагоне.

«США полагают, что ИГ, заклятый враг «Талибана (организация запрещена в России)», хочет посеять беспорядок в аэропорту, и располагают разведданными, что (группировка) может и планирует совершить серию атак», — заявил источник телеканала.

В публикации отмечается, что в Пентагоне взволнованы возросшим потоком угроз со стороны ИГ совершить нападение в толпе людей, ожидающих эвакуации в аэропорту Кабула.

Эта обеспокоенность еще больше усилилась на фоне новостей о том, что из двух тюрем неподалеку от Кабула недавно сбежали более 100 заключенных, лояльных местному филиалу ИГ, указывает телеканал.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что боевики из ответвления ИГ (организация запрещена в России) ищут возможность для осуществления атак на силы США и их союзников в Афганистане.

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