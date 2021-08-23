Путин: доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ выше 80%

Президент России Владимир Путин заявил, что доля современного вооружения в стратегических ядерных силах РФ превышает 80%. Его слова приводит РИА «Новости».

«Наши армия и флот активно модернизируются, получают вооружение и технику самых последних поколений. Например, в стратегических ядерных силах доля современного вооружения уже превышает 80%. Это больше чем в других ядерных странах мира», — сказал он на церемонии открытия Международного военно-технического форума «Армия-2021».

Путин добавил, что такой результат показывает уровень развития российских вооруженных сил, возможности отечественной науки и техники.

Международный военно-технический форум «Армия-2021» проходит 22-28 августа в конгрессно-выставочном центре «Патриот», аэродроме Кубинка и полигоне Алабино.