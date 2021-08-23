«Калашников» разработал замену травматическому пистолету Макарова

Концерн «Калашников» представит на международном военно-техническом форуме «Армия-2021» новый травматический пистолет Лебедева ПЛК-Т. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Пистолет разработан на базе компактной боевой версии ПЛК, который успешно завершил программу государственных испытаний и принят на вооружение МВД России, где должен заменить пистолет Макарова», — говорится в сообщении.

Травматическая версия пистолета Лебедева максимально похожа по своим характеристикам на пистолет Макарова, пояснил глава конструкторского центра гражданского оружия Валентин Власенко. Он подчеркнул, что новое оружие сохранило ту же легкость, компактность и эргономику, а также возможность установки дополнительного оборудования.

«Конструктивные изменения обеспечили адаптацию оружия под сбалансированный, эффективный и доступный в России травматический патрон 10х28», — добавил Власенко.

В сообщении уточняется, что оружие будет сертифицировано и поступит в продажу до конца 2021 года.

Ранее на форуме «Армия-2021» «Калашников» также представил пистолет-пулемет ППК-20 для летчиков ВКС России. Он оснащен телескопическим прикладом для стрельбы с левого и правого плеча. По мнению заместителя генерального директора концерна по спецпроектам Дениса Фесенко, оружие будет интересно подразделениям спецназа по всему миру.