Летные испытания Ил-112В продолжат с новыми опытными образцами

Программа летных испытаний легкого военного-транспортного самолета Ил-112В продолжится на третьем и четвертом опытных образцах. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время второй опытный образец Ил-112В проходит прочностные испытания на стенде, третий и четвертый опытные самолеты будут подключены к полетам», — рассказал собеседник агентства.

Как ожидается, третий и четвертый образцы продолжат испытания летом 2022 года.

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России в постсоветское время с нуля. Работы по его созданию ведутся с 2014 года. Предполагается, что самолет заменит устаревающий парк Ан-26, половину которых выведут из эксплуатации к 2030 году, а к 2032 году уже 90%.

Во вторник, 17 августа, первый опытный образец самолета Ил-112В потерпел катастрофу в ходе испытаний в Кубинке. Погибли три испытателя — два летчика и бортинженер. По одной из предварительных версий, причиной крушения самолета могла стать техническая неисправность.