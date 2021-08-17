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Армия

«Самолет упал за 45 секунд, это катастрофически быстро»

Эксперт: у упавшего Ил-112В не сработала система пожаротушения двигателя

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Военно-транспортный самолет Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка. Перед падением у самолета загорелся правый двигатель. «Газета.Ru» выяснила, что противопожарная система самолета должна была сработать в автоматическом или ручном режиме и потушить его. Однако этого не произошло.

Причиной крушения Ил-112В под Кубинкой могла стать неисправность системы пожаротушения двигателя, сообщил «Газете.Ru» источник в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).

«Система пожаротушения не сработала так, как должна была сработать. Это возможная версия. Кроме того, испытания проходили в спешке. Готовились к форуму «Армия-2021», где должны были показать самолет», — сказал собеседник издания.

Эту версию как «вполне возможную» отметил президент фонда «Партнер гражданской авиации», председатель комиссии по гражданской авиации Общественного совета Ространснадзора Олег Смирнов.

«На кадрах видно, что самолет резко кренится вправо, переворачивается «на спину», «втыкается» в землю и взрывается. Такая картина может вырисовываться только по двум причинам. Или это отказ управления, или это лишение крыла самой возможности создавать подъемную силу, лишение его своей функции, — рассказал в беседе с «Газетой.Ru» Олег Смирнов. — Двигатель на этом самолете крепится к крылу. Он даже не висит на крыле, а крепится к нему.

Пожар выводит из строя силовые элементы крыла, и крыло перестает создавать подъемную силу. Поэтому самолет не кренится, а падает».

Возникает вопрос, на который должна ответить государственная комиссия: почему не сработала система пожаротушения двигателя, продолжил Смирнов.

«На современных самолетах, это уже общепринятый стандарт, создается трехзвенная система пожаротушения. Первая очередь — автоматическое включение. Вторая очередь включается также автоматически, если пожар не потушен. И третья очередь включается в ручном режиме, нажатием кнопки или рычага. И эта система не сработала», — отметил эксперт.

«Я посмотрел видео, раскодировал его и даже высчитал время. От момента воспламенения, когда воспламенение было видно уже визуально, ведь оно могло быть и раньше, так вот — от момента, когда воспламенение визуально стало заметно, до удара о землю прошло всего 45 секунд. Это критически быстро», — заключил Смирнов.

Вопросы к тому, как сработала система пожаротушения, возникли также у независимого авиаэксперта, бывшего конструктора ОКБ «Сухой» Вадима Лукашевича.

«Тут вопросы не к двигателю больше, а к системе пожаротушения. Она должна была локализовать, потушить пожар. И самолет на одном двигателе должен был дотянуть, естественно, — сказал Лукашевич. — То ли система не сработала, то ли ее не включили — она может включаться и автоматически, и в ручном режиме. То ли сработала и включили, но у нее не хватило эффективности. На видео хорошо видно, что горит даже не двигатель, а повреждены топливные магистрали и горит вытекающее топливо».

«Пожар двигателя, если он не прекращается, и приводит к таким последствиям. Видно, что машина неуправляема. Если бы это была высота, то был бы штопор. Они не просто на крыло свалились, а началось вращение. Крыло у самолета прямое, нулевой стреловидности. В принципе можно было и планировать. А пошло сваливание», — объяснил Лукашевич.

Ранее Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на источник в ОАК сообщил, что у разбившегося в подмосковной Кубинке опытного образца Ил-112В ранее уже несколько раз выявляли проблемы с двигателем.

Как утверждает собеседник канала, после первого полета, который состоялся в 2019 году и также сопровождался проблемами, Ил-112В почти полтора года простоял на земле. Затем воздушное судно начали активно эксплуатировать и довольно быстро снова обнаружили у него проблемы с двигателем.

В свою очередь, Олег Смирнов утверждает, что проблемы с двигателем во время испытаний — «это один из возможных вариантов, к которым готовятся, ведь речь об испытаниях, а не штатном рейсе».

«Присмотреться надо не к двигателям скорее, а к системе пожаротушения. Такого быть не должно», — уверен Смирнов.

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