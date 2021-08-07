Американские B-52 нанесли авиаудары по позициям «Талибана*»

Бомбардировщики ВВС США B-52 нанесли авиаудары по скоплению боевиков «Талибана (организация запрещена в России)» на севере Афганистана, сообщили в минобороны страны.

«Сегодня вечером... в городе Шеберган, провинция Джаузджан, группа талибов была обстреляна самолетом B-52. Террористы понесли тяжелые потери в результате авиаудара ВВС США», — сообщил представитель ведомства Фавад Аман в Twitter.

Иные подробности не приводятся.

Ранее сообщалось, что США направили в Афганистан бомбардировщики B-52 Stratofortres, а также самолеты поддержки Lockheed AC-130 Spectre.s для борьбы с боевиками движения «Талибан».

В настоящее время в Афганистане идет противостояние правительственных сил с боевиками движения «Талибан» на фоне вывода из страны военного контингента США, который находился там с 2001 года. В прошлом году США и «Талибан» подписали соглашение о перемирии — в рамках договоренностей американские войска должны покинуть Афганистан к 11 сентября.

Накануне талибы взяли под контроль провинцию Джаузджан.