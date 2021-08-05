Источник опроверг сообщения о потере хода подлодкой «Орел»

Информация датских СМИ, что российская атомная подлодка «Орел» якобы потеряла ход во время прохождения Балтийской проливной зоны, не соответствуют действительности. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на военный источник.

Согласно данным собеседника агентства, подводный крейсер российской стороны прошел проливы в обычном режиме, находясь в составе отряда боевых кораблей Северного флота.

«В настоящее время АПЛ «Орел» выполняет задачи по предназначению», — говорится в сообщении.

«Орел» является атомным подводным ракетным крейсером проекта 949А «Антей». Корабли могут развивать подводную скорость до 32 узлов и погружаться на глубину до 600 м.

Ранее утверждалось, что российский подводный крейсер стало сносить в сторону Сейере. Экипаж датского военного крейсера Diana предложил помощь по радио, однако россияне от нее отказались, говорилось в сообщении моряков. Ни одна из стран не подтверждала эту информацию официально.