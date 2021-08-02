Путин поздравил военных с днем ВДВ

Президент России Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов ВДВ с профессиональным праздником.

«В рядах прославленных ВДВ всегда служили люди особой закалки, сильные духом, несгибаемым характером и братской сплоченностью. Десантники грамотно и оперативно решали ответственные задачи, в самых сложных, нештатных ситуациях проявляли мужество, дерзость и отвагу, показывали пример беззаветной преданности Родине», — приводятся его слова на сайте Кремля.

Президент отметил, что нынешнее поколение солдат и офицером гордятся историей Воздушно-десантных войск, чтут традиции и с уважением относятся к ветеранам.

«Народ России знает, что вы никогда не подведете, будете неизменно, надежно и твердо стоять на страже национальных интересов и безопасности страны», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что день ВДВ отметят в Петербурге без массовых мероприятий из-за сложной эпидемиологической обстановки, связанной с высокой заболеваемостью коронавирусом.