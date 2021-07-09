На учениях «Запад-2021» задействуют российские боевые машины «Терминатор»

Российские боевые машины поддержки танков (БМПТ) «Терминатор» будут задействованы в стратегических военных учениях «Запад-2021». Об этом сообщают «Известия», ссылаясь на источники в военном ведомстве.

Как отметили источники, данная боевая машина — это принципиально новый класс военной техники, который не имеет ни одна армия мира.

Они рассказали, что во время маневров БМПТ будут прикрывать российские и белорусские танковые подразделения.

Российским военным, которые будут принимать новые машины на вооружение, нужно будет оценить, как они проявят себя в различных ситуациях на поле боя. По словам военного эксперта Алексея Хлопотова, «Терминатора» будут тестировать на сложной местности, в городских условиях, в горах и лесах.

«Они движутся со сверхзвуковой скоростью и могут поражать, помимо наземных, также и низколетящие цели, например вертолеты. Ракеты могут снаряжаться кумулятивной или осколочно-фугасной боевой частью и позволяют поражать цели в укрытиях — например, гранатометчиков или расчеты ПТУР, которые прячутся в развалинах или в глубине помещений в зданиях», — рассказал эксперт.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» (УВЗ, входит в «Ростех») начал поставки в российские войска БМПТ «Терминатор-2».

До этого глава Минобороны России Сергей Шойгу объявил, что будут проведены подготовительные учения до стратегических командно-штабных учений «Запад-2021».

Совместные учения России и Белоруссии «Запад-2021» пройдут в сентябре на территории двух стран.