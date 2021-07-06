Южный военный округ провел учения с С-400 в Краснодарском крае на фоне учений НАТО

Южный военный округ провел в Краснодарском крае учения по обороне объектов Черноморского флота с системой противоракетной обороны С-400 «Триумф», которая использовалась для отражения массированного ракетного удара условного противника. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

Отмечается, что маневры прошли на фоне учений Sea Breeze 2021, в которых задействованы корабли стран-участниц НАТО и их партнеров.

По данным пресс-службы, ПВО С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» совершили марш в позиционные районы, где отработали алгоритм действий по выявлению и сопровождению воздушных целей условного противника, а также выполнили электронные пуски ракет для их ликвидации.

Всего в учениях были задействованы около 100 военнослужащих и более 30 единиц военной и специальной техники.

Многонациональные учения Sea Breeze 2021 начались 28 июня в акватории северо-западной части Черного моря, а также в Николаевской, Херсонской и Одесской областях Украины. В маневрах принимают участие около 3 тыс. военных.

Ранее сообщалось, что российская авиация провела учебно-боевые полеты над Черным морем на фоне учений НАТО.