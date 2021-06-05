Минобороны показало, как Су-34 уничтожает цели

Минобороны России показало маневры сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 во время учений в Курганской области. Видео опубликовано на канале ведомства на YouTube.

Согласно описанию видео, экипажи Су-34 «подавили средства противовоздушной обороны и уничтожили аэродром условного противника с помощью неуправляемых ракет С-13». Обнаружить местоположение полевого аэродрома истребителям помогли самолеты-разведчики Су-24МР.

Также в Минобороны отметили, что на учении экипажи самолетов-разведчиков Су-24МР передали координаты аэродрома на пункт управления. Для уничтожения самолетов условного противника истребители запустили неуправляемые авиационные ракеты С-13 класса «воздух-поверхность».

Ранее сообщалось, что Россия разместит эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34 на архипелаге Земли Франца-Иосифа и Новосибирских островах, где уже готовится специальная инфраструктура.