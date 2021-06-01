СМИ: Польша подала сигнал России и США, купив турецкие боевые беспилотники

Польша приобрела боевые беспилотники у Турции, тем самым подав России и США политический сигнал. Об этом сообщает Die Welt.

Отмечается, что Варшава подписала договор с Анкарой на поставку 24 дронов Bayraktar TB2 в Польшу. Польское правительство получит первые шесть машин уже в 2022 году.

По данным издания, с одной стороны Польша, ранее приобретавшая американское вооружение, меняет партнеров и показывает свое отношение к политике Белого дома по вопросу строительства «Северного потока — 2». С другой стороны, приобретение турецких беспилотников стало предупреждением для России.

По мнению военного аналитика Марека Сверчинского, комментарий которого приводит Die Welt, Москва всегда рассматривалась Варшавой как главный объект ее оборонной политики, поэтому покупка турецкого вооружения «направлена на устрашение России». Он подчеркнул, что приобретение беспилотников было совершено «без стратегической концепции». По его данным, Польша с 2010 года разрабатывает свои собственные машины, в частности, дроны Zefir и Gryf, сравнимые с Bayraktar.

Ранее сообщалось, что военнослужащие РФ займутся созданием районов максимальной защиты от дронов.