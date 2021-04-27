Машина с российскими миротворцами подорвалась на мине в Карабахе

В Нагорном Карабахе на противотанковой мине подорвалась машина, перевозившая российских миротворцев. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-секретаря МВД непризнанной Нагорно-Карабахской республики Унана Тадевосяна.

По его словам, два миротворца получили ранения.

При этом отмечается, что взрыв произошел «три дня тому назад». Пострадавшим оказали необходимую медицинскую помощь, их жизни ничто не угрожает.

26 апреля в МВД и Генпрокуратуре Азербайджана сообщили о подрыве на мине трех жителей Агджебединского района в Карабахе, один из них погиб, двое получили ранения.

В начале апреля в МИД Азербайджана заявили, что с 10 ноября прошло года в Нагорном Карабахе из-за подрыва на минах скончались 20 мирных граждан и военных Азербайджана, еще 85 человек получили ранения.

В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением конфликта, начавшегося в 1988 году. Новое столкновение привело к жертвам также среди мирного населения.

Спустя несколько попыток заключения перемирия 9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.