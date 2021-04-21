Госдеп заявил о продолжении военного сотрудничества с Украиной

Руководитель пресс-службы Государственного департамента США Нед Прайс заявил, что Соединенные Штаты продолжат предоставлять военную помощь Украине, передает РИА «Новости».

«Мы глубоко привержены Украине, нашему партнерству с Украиной. Это важно для нас. США с 2014 года выделили более 2 млрд долларов в качестве помощи в сфере безопасности для Украины. Мы продолжим работать над предоставлением помощи в области безопасности, в которой Украина нуждается для защиты от российской агрессии, это включает летальные оборонительные системы», — заявил Прайс.

Ранее Счетная палата США признала уязвимость своей армии перед Россией и Китаем. Главной причиной снижения боеготовности американской армии в ведомстве назвали участие в нескольких региональных конфликтах за последние 20 лет.

В документе дали оценку готовности американских войск к ведению боевых действий с 2017 по 2019 год. Авторы пришли к выводу, что больше нельзя говорить о неоспоримом военном преимуществе США из-за усиления потенциальных противников.