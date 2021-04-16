МиГ-31 перехватил над Тихим океаном самолет-разведчик США

Российский истребитель МиГ-31 перехватил над Тихим океаном приближавшийся к границам Российской Федерации стратегический разведывательный самолет RC-135 военно-воздушных сил США, передает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Минобороны РФ, ведомство также опубликовало видео с перехватом.

Отмечается, что российскими радарами над акваторией Тихого океана была зафиксирована приближающаяся к госгранице РФ воздушная цель. Для ее опознавания и сопровождения с аэродрома в Камчатском крае поднялся в воздух МиГ-31.

Экипаж российского самолета идентифицировал приближающийся объект как разведывательный самолет RC-135 ВВС США.

«После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — говорится в сообщении военного ведомства.

Указывается также, что нарушения госграницы России не было допущено.

Это не первый подобный инцидент, в последнее время они случаются чаще. Так, на прошлой неделе сообщалось, что российский истребитель был поднят в воздух для сопровождения американского самолета, препятствуя нарушения им госграницы страны. В прошлом году Радиотехнические войска РФ более 2 млн раз обнаружили и сопроводили различные воздушные объекты.