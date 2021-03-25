В НАТО заявили, что РФ перестала верить в идею сотрудничества с альянсом

Россия перестала верить в идею сотрудничества с НАТО. Такое заявление сделал генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что после окончания холодной войны организация получили новых членов на востоке и в центральной части Европы. Речь идет о Польше, странах Балтики, Венгрии, Румынии, Болгарии, утончил Столтенберг. При этом, как подчеркнул он, НАТО постепенно развивал все более тесное сотрудничество и с Россией.

Как указал генсек альянса, он был на многих саммитах и встречах НАТО, в которых принимали участие российский президент Владимир Путин и предыдущий премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. «Это Россия прекратила верить в идею сотрудничества и взаимного доверия», — сказал Столтенберг.

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