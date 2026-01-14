«С протянутыми руками»: Honda внедрила свой новый логотип

Размер шрифта
Honda внедрила свой новый логотип

Honda изменила свой логотип, существующий с 1963 года
Honda

Японский автопроизводитель Honda представил новый логотип, предназначенный для гибридных и электрических автомобилей. Об этом сообщает The Mainichi.

«Новый дизайн, напоминающий две протянутые руки, отражает стремление Honda расширить возможности мобильности и искренне удовлетворять потребности клиентов автомобильного бизнеса Honda», — говорится в заявлении автопроизводителя по поводу внедрения нового фирменного знака.

Логотип в виде буквы H впервые появился у компании Honda в 1963 году и за эти годы претерпел несколько изменений, уточняет издание. Новый фирменный знак получат автомобили с гибридными и электрическими силовыми установками, которые будут представлены на рынке начиная с 2027 года.

Ранее Ford запатентовал в России несколько товарных знаков.

