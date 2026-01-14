Размер шрифта
Волочкова раскрыла, чем будет заниматься после ухода из балета

Балерина Волочкова заявила о готовности уйти из балета ради вокала
Ирина Иорданова

Балерина Анастасия Волочкова заявила, что при завершении карьеры танцовщицы продолжит заниматься творческой деятельностью. В беседе с Общественной Службой Новостей она призналась, что если ее вынудят уйти из балета, то она займется вокалом, так как очень любит петь и считает это вторым по важности делом в своей жизни.

По мнению артистки, пение дается ей хорошо, особенно – исполнение лирических композиций.

«Следовательно, если бы у меня отобрали возможность выступать на сцене в качестве балерины, я бы нашла себя в вокале», — подчеркнула Волочкова.

По ее словам, уже сейчас различные лейблы активно предлагают ей сотрудничество, в том числе есть идея записать альбом на стихи классиков, включая Александра Пушкина и Марину Цветаеву. В него также могут войти песни собственного сочинения, отметила балерина. Но на фоне плотного графика гастролей сосредоточиться на пении артистка пока не может, однако предстоящей весной планирует выпустить новый хит.

До этого Анастасия Волочкова уже заявляла о планах продолжить карьеру в музыкальном направлении и записать альбом и стать «главной певицей всея Руси». По ее словам, у нее много поклонников, которые хвалят ее вокал. Наличие хорошего голоса и слуха она объяснила тем, что «тонко чувствует эту стихию», так как выросла на музыке. Фанатов балерина призвала ждать скорого выхода второго альбома.

Ранее стало известно, что Волочкова потратила на отпуск с молодым танцором на Мальдивах почти миллион рублей.

