В Госдуме назвали Гренландию «яблоком раздора» для Европы и США

Гренландии уготовлена участь «яблока раздора» между США и западноевропейскими странами. Об этом изданию РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Гренландии, с учетом складывающейся геополитической обстановки в мире, уготовлена участь «яблока раздора» между США и западноевропейскими странами», — отметил он.

Шеремет пояснил, что США стремятся захватить контроль над островом, а для западноевропейских стран потеря контроля над островом приведет к «большим имиджевым потерям и станет геополитическим поражением».

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Америке для обеспечения своей безопасности. В ответ премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными» и попросил его не фантазировать о захвате острова. Затем он сказал, что Гренландия не продается, а ее жители отдают предпочтение Дании.

Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что атака может стать концом для НАТО. Также 12 января комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что захват Гренландии США разрушит НАТО. А обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман допустил, что разлад между ЕС и США из-за Гренландии может привести к созданию альянса, который будет альтернативой НАТО.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что несмотря на ухудшение отношений с США, ЕС не планирует от них отказываться.

