Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
 (обновлено )
Новости политики

В Госдуме назвали Гренландию «яблоком раздора» для Европы и США

Депутат Шеремет: Гренландия станет яблоком раздора между США и Западной Европой
Marko Djurica/Reuters

Гренландии уготовлена участь «яблока раздора» между США и западноевропейскими странами. Об этом изданию РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крымского региона и член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Гренландии, с учетом складывающейся геополитической обстановки в мире, уготовлена участь «яблока раздора» между США и западноевропейскими странами», — отметил он.

Шеремет пояснил, что США стремятся захватить контроль над островом, а для западноевропейских стран потеря контроля над островом приведет к «большим имиджевым потерям и станет геополитическим поражением».

В январе 2025 года президент США Дональд Трамп заявил, что Гренландия нужна Америке для обеспечения своей безопасности. В ответ премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен назвал слова Трампа «неуважительными» и попросил его не фантазировать о захвате острова. Затем он сказал, что Гренландия не продается, а ее жители отдают предпочтение Дании.

Также премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что атака может стать концом для НАТО. Также 12 января комиссар Евросоюза по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс заявил, что захват Гренландии США разрушит НАТО. А обозреватель газеты Financial Times Гидеон Рахман допустил, что разлад между ЕС и США из-за Гренландии может привести к созданию альянса, который будет альтернативой НАТО.

При этом глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что несмотря на ухудшение отношений с США, ЕС не планирует от них отказываться.

Ранее на Западе оценили уровень отношений ЕС и США.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27616495_rnd_6",
    "video_id": "record::3756d504-04ab-42f2-850f-8bdc7230ed67"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+