Новости. Общество

СМИ сообщили о предъявлении обвинений Тимошенко из-за подкупа депутатов

УП: Юлии Тимошенко предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов
Sergei Chuzavkov/AP

Украинскому нардепу, лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко предъявили обвинения в связи с подкупом депутатов. Об этом сообщило издание «Украинская правда» (УП) со ссылкой на источники.

Других деталей пока неизвестно.

До этого Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили, что подозревают руководителя одной из депутатских фракций в Верховной раде в коррупции. По их данным, политик, имя которого не приводится, предлагал депутатам взятки за голосование «за» или «против» определенных законопроектов.

При этом украинский журналист Евгений Плинский заявил, что сотрудники антикоррупционных органов проводили обыски в офисе лидера партии «Батькивщина» всю ночь со вторника на среду. Еще одним фигурантом дела может стать лидер партии «Слуга народа» Давид Арахамия.

Ранее на Украине опубликовали скрытую съемку переговоров депутата Рады о взятке.

