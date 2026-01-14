Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

«Напоминает Промокашку»: Губерниев резко ответил Дзюбе

Журналист Губерниев сравнил форварда Дзюбу с Промокашкой
Владимир Астапкович/РИА Новости

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, заявившего, что Губерниев не разбирается в футболе. Его высказывание приводит Sport24.

«У меня нет никакой реакции на слова Дзюбы про меня. Это мне напоминает слова Промокашки в фильме «Место встречи изменить нельзя»: «Ну, так и я могу». Артем прекрасен. Но в этих словах мне немного напоминает Промокашку, поэтому это нормально», — заявил он.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Акрон» идет на девятой строчке, набрав 21 балл.

Ранее Артем Дзюба раскритиковал уход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит». 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27616777_rnd_7",
    "video_id": "record::5112fbe3-5b40-4172-9ca3-d1c01d91c218"
}
 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+