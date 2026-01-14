«Напоминает Промокашку»: Губерниев резко ответил Дзюбе

Российский журналист и комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на слова нападающего тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбы, заявившего, что Губерниев не разбирается в футболе. Его высказывание приводит Sport24.

«У меня нет никакой реакции на слова Дзюбы про меня. Это мне напоминает слова Промокашки в фильме «Место встречи изменить нельзя»: «Ну, так и я могу». Артем прекрасен. Но в этих словах мне немного напоминает Промокашку, поэтому это нормально», — заявил он.

Дзюба присоединился к тольяттинскому «Акрону» осенью 2024 года. В текущем сезоне он забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.

РПЛ ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). «Акрон» идет на девятой строчке, набрав 21 балл.

Ранее Артем Дзюба раскритиковал уход защитника Игоря Дивеева из ЦСКА в «Зенит».