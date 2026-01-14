Размер шрифта
Главе Еврокомиссии могут вынести четвертый вотум недоверия

Politico: в ЕП готовятся вынести новый вотум недоверия главе ЕК фон дер Ляйен
Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Альянс евродепутатов «Патриоты за Европу» готовится вынести вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен. Об этом пишет газета Politico.

По информации авторов статьи, вотум станет четвертым, с которым может столкнуться фон дер Ляйен за последние семь месяцев.

«Патриоты за Европу» в среду внесут на рассмотрение новую резолюцию о вынесении вотума недоверия Европейской комиссии», — говорится в публикации.

Инициативу могут вынести на обсуждение на пленарном заседании ЕС уже на следующей неделе, с предварительными дебатами 19 января и голосованием 22 января.

15 ноября газета Politico писала, что фон дер Ляйен теряет свои позиции в европейском парламенте на фоне успеха правых партий.

В ходе голосования в парламенте правоцентристская Европейская народная партия (ЕНП) отказалась от своих традиционных союзников-центристов и при поддержке крайне правых групп продолжила работу над одобрением сокращений экологических норм.

Нарушая десятилетиями существовавший политический протокол, этот шаг подписал приговор так называемому «санитарному кордону», неформальному пакту между центристскими силами Европы — ЕНП, социалистами и демократами, либералами из Renew и «Зелеными» — о недопустимости участия крайне правых в принятии решений, говорится в материале.

Ранее Фон дер Ляйен пообещала выстрелить по Китаю «торговой базукой». 

