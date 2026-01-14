Размер шрифта
Новости политики

В МИД РФ прокомментировали слова Каи Каллас о смене режима в Иране

Захарова назвала запредельными слова Каллас о смене власти в Иране
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала запредельными слова верховного представителя Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас о смене власти в Иране. Об этом сообщает РИА Новости.

«Это запределье, когда человек, занимающийся как бы дипломатией, <...>, заявляет о том, что делает ставку на гражданское общество какого-либо государства для того, чтобы «режим пал»», — отметила Захарова.

Она добавила, что «настолько открытая атака» является новшеством со стороны главы европейской дипломатии.

Накануне Каллас заявила, что Европейский союз не ожидает скорого падения руководства Ирана под давлением протестующих, но работает над этим, поддерживая гражданское общество в исламской республике.

Она обратила внимание, что в истории есть много примеров падения режимов. Вместе с тем глава европейской дипломатии отметила, что вопрос заключается в том, что произойдет в Иране в дальнейшем.

По словам Каллас, для падения правящего в Иране режима необходима альтернатива внутри страны.

Ранее в России рассказали, как США провоцируют кризис в Иране.

