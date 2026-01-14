Размер шрифта
Пригожин предсказал скорую замену звезд эстрады на певцов-роботов

Иосиф Пригожин: в ближайшее время певцов на сцене заменят поющие умные роботы
В скором времени российских исполнителей на эстраде заменят поющие роботы с искусственным интеллектом. У зрителей это может вызвать ажиотаж и большой интерес, однако продлится он недолго. Такой прогноз музыкальный продюсер Иосиф Пригожин озвучил в беседе с Общественной Службой Новостей.

Эксперт подчеркнул, что ИИ сегодня стал достойным конкурентом обычным артистам.

«Я могу предположить, что в недалеком будущем будет ажиотаж вокруг умных и поющих машин, которые на время заменят живых, а быть может, и усопших артистов, если будет такая необходимость», — подчеркнул он.

При этом продюсер призвал помнить, что ИИ остается разработанной людьми технологией, и, хотя любой говорящий робот может исполнить мировой хит лучше самого автора, в такой музыке не будет души. Речь идет лишь о программе, которая полностью заменить живого артиста с его харизмой и прочими человеческими чертами не сумеет, убежден Пригожин. Таким образом, хотя поющие роботы и привлекут к себе внимание зрителей, спрос на них продержится недолго, заключил продюсер.

В ноябре музыкант Пол Маккартни выпустил песню без слов в знак протеста против искусственного интеллекта (ИИ). Композиция стала первым релизом артиста за последние пять лет. Песня состоит из тихого шипения и щелчков, ее длительность составляет 2 минуты 45 секунд.

Ранее Shaman назвал разницу между певцом и ИИ.

