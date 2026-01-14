Размер шрифта
Компания Ford зарегистрировала три бренда в России

Ford подал три заявки на регистрацию товарных знаков в РФ
Ford

Американский автопроизводитель Ford Motor Company подал три заявки на регистрацию товарных знаков в России. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, изучив данные Роспатента, среди них — логотип компании, бренд автозапчастей Motorcraft и логотип с лошадью мустанг. Заявки поступили 6 января 2025 года из США от компании Ford Motor Company.

В конце 2025 года Ford Motor Company подала 10 заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков в России. Среди заявок названия моделей автопроизводителя — Bronco, Expedition, Explorer, F-150, Mustang, Ranger, Tourneo и Transit. Ford также подал заявку на регистрацию бренда Lincoln и его логотипа, под которым производятся автомобили люкс-класса.

Почти все товарные знаки регистрируются только по одному классу (№12) международной классификации товаров и услуг (МКТУ) --автомобили и их составляющие.

Накануне сообщалось, что ушедшая из РФ южнокорейская автомобильная компания Kia зарегистрировала в стране два товарных знака. Уточняется, что зарегистрированные патенты позволяют Kia продавать на территории РФ легковые автомобили, моторные лодки, велосипеды, а также осуществлять электронную передачу автомобильной информации и данных.

Ранее сообщалось, что ушедшие из России автопроизводители не смогут вернуться на прежних условиях.

