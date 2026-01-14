Умер актер Игорь Золотовицкий

Российский актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65 году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По его информации, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Как пишет Telegram-канал Mash, перед новым годом Золотовицкого три раза отправляли в больницу с проблемами сердца и обострением онкологического заболевания. По данным канала, актер страдал от рака желудка. 10 января он попал в хирургию с обострением заболевания.

Золотовицкий с 2013 года занимал пост ректора Школы-студии МХАТ. С 1989 года преподавал актерское мастерство, выпустив несколько курсов талантливых артистов. Он также являлся заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

В театре он известен по ролям в спектаклях «Мастер и Маргарита» (Берлиоз), «Последняя жертва» (Салай Салтаныч), «Пьяные» и «Весы». Кроме того, он играл в фильмах «Такси-блюз», «Краткий курс счастливой жизни», «Библиотекарь», «Актрисы», «Вы все меня бесите!» и «Ландыш серебристый».

Ранее скончался актер Мурат Бисенбин.