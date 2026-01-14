Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026

Умер актер Игорь Золотовицкий

ТАСС: скончался актер, ректор школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий
Илья Питалев/РИА «Новости»

Российский актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65 году жизни. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник.

По его информации, причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Как пишет Telegram-канал Mash, перед новым годом Золотовицкого три раза отправляли в больницу с проблемами сердца и обострением онкологического заболевания. По данным канала, актер страдал от рака желудка. 10 января он попал в хирургию с обострением заболевания.

Золотовицкий с 2013 года занимал пост ректора Школы-студии МХАТ. С 1989 года преподавал актерское мастерство, выпустив несколько курсов талантливых артистов. Он также являлся заместителем художественного руководителя МХТ имени А. П. Чехова.

В театре он известен по ролям в спектаклях «Мастер и Маргарита» (Берлиоз), «Последняя жертва» (Салай Салтаныч), «Пьяные» и «Весы». Кроме того, он играл в фильмах «Такси-блюз», «Краткий курс счастливой жизни», «Библиотекарь», «Актрисы», «Вы все меня бесите!» и «Ландыш серебристый».

Ранее скончался актер Мурат Бисенбин.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27616603_rnd_6",
    "video_id": "record::be903c4d-073f-4eb5-a8a1-4bd28da39350"
}
 
Теперь вы знаете
7 мифов о витаминах, в которые до сих пор верят даже взрослые
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+