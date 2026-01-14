РИА Новости: 124 бойца ВСУ пропали за два месяца после присоединения к «Азову»

Более 120 украинских военнослужащих пропали без вести после вступления в ряды «Азова» (организация признана террористической и экстремистской, запрещена в России). Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В 125-й отдельной тяжелой механизированной бригаде ВСУ за два месяца пропало без ввести 124 военнослужащих», — сообщил собеседник агентства.

По словам источника, бригада недавно вошла в состав «Азова». Ее командиром был назначен майор Владимир Фокин, который приближен к основателю нацбата Андрею Билецкому. Отмечается, что ответственность за пропажу бойцов комбриг переложил на командиров подразделений.

До этого украинский военнопленный Александр Рябенко рассказал, что около 10 бойцов ежедневно оставляют позиции и сбегают из 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Он отметил, что это происходит из-за падения морального духа в бригаде в связи с большими потерями на фронте. По словам Рябенко, численный состав на июнь 2025 года составлял 41% из общего штатного состава. Техника, которая была в бригаде, практически полностью была нерабочей, добавил он.

Ранее на Западе заявили о падении морального духа ВСУ до самого низкого уровня с начала СВО.