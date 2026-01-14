Размер шрифта
Стала известна причина смерти ректора школы МХАТ Золотовицкого

ТАСС: причиной смерти ректора школы-студии МХАТ Золотовицкого стал рак
Станислав Красильников/РИА Новости

Причиной смерти ректора школы МХАТ Игоря Золотовицкого стало онкологическое заболевание. Об этом ТАСС сообщил источник.

Российский актер, ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий умер на 65 году жизни.

Он родился в Ташкенте 18 июня 1961 года, окончил школу-студию МХАТ. В том же году начал играть в спектаклях «Три толстяка», «Попытка полета», «Надежда» и «Тамада». Через несколько лет актерская группа театра разделилась и Золотовицкий оказался в коллективе, которым руководил советский и российский режиссер Олег Ефремов. Позже он участвовал в постановках «Борис Годунов», «Самое главное», «№13» , «Изображая жертву» и «Иванов».

В 1989 года начал преподавать в школе-студии МХАТ актерское мастерство, а с 2013 года стал ректором этой школы.

Золотовицкий в 2002 году был удостоен звания заслуженного артиста России, а в 2020 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ. Он также снимался в фильмах, спектаклях, руководил творческими проектами, совмещая педагогическую работу с актерской карьерой.

Ранее умер известный режиссер и директор русского театра в Грузии Свентицкий.

