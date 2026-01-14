Размер шрифта
Китайский автомобиль взорвался на ходу в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде китайский авто взорвался на ходу
Telegram-канал «Ni Mash»https://t.me/mash_nimash

В Новой Кузнечихе (Нижний Новгород) китайский автомобиль взорвался во время движения, сообщает Telegram-канал Ni Mash.

«Китайский автомобиль взорвался на ходу в Новой Кузнечихе. По словам местных жителей, около шести утра за окном раздались несколько взрывов. Оказалось, загорелась машина соседа», — отмечается в публикации.

Утверждается, что в момент взрыва водитель ехал на машине за цветами для дочери. Он успел выпрыгнуть из салона. На кадрах с места происшествия видно, что машина полностью охвачена огнем, она находится на проезжей части. Рядом стоит пожарный автомобиль, к очагу возгорания приближается пожарный в полной экипировке. Сотрудники МЧС устранили возгорание, залив машину пеной.

До этого появились кадры с места крупной аварии с грузовиком в Москве.

Ранее в Мытищах ребенок на ватрушке скатился на проезжую часть.

