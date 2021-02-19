США заверили, что будут противостоять поставкам оружия другими странами в Иран

США продолжат добиваться того, чтобы третьи страны отказались от поставок оружия в Иран. Об этом заявил официальный представитель госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА «Новости».

«Вне зависимости от архитектуры санкций ООН по Ирану мы продолжим использовать наши полномочия, чтобы убеждать другие страны не поставлять оружие в Иран», — сказал Прайс.

Ранее американский президент Джо Байден объявил, что США готовы к переговорам по иранской сделке.

В 2015 году Россия, США, Франция, Великобритания, Китай и Германия подписали соглашение с властями Ирана о заморозке ядерной программы в обмен на снятие санкций. Документ получил название Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). В мае 2018 года занимавший пост президента США Дональд Трамп в одностороннем порядке объявил о выходе американской стороны из сделки.