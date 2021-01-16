ДНР и ЛНР передадут Киеву группу удерживаемых лиц

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская республики проведут передачу группы удерживаемых лиц Киеву. Об этом сообщает РИА «Новости».

Полпреды ДНР и ЛНР в контактной группе по Донбассу Наталья Никонорова и Владислав Дейний в совместном заявлении уточнили, что передача пройдет в одностороннем порядке.

Они также отметили, что посредником при передаче выступит лидер политсовета украинской парламентской фракции «Оппозиционная платформа — за жизнь» Виктор Медведчук.

В заявлении также сказано, что соответствующее решение было принято руководствами республик «как жест гуманизма и милосердия в преддверии Крещения Господнего».

Кроме того, добавляется, что в группу вошли женщины, пожилые люди, а также те, кто страдает от тяжелых заболеваний. Точное число человек, входящих в группу, а также сроки передачи лиц не называются.

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