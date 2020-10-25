Раненный в Карабахе россиянин сообщил о визите к нему французской делегации

Раненный в нагорном Карабахе российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил, что его в больнице посетила «делегация французских парламентариев». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«В общем, довел до здравых сил во Франции ситуацию, ибо цивилизация (если таковая еще имеет место быть) не должна мириться с тем, что происходит в Карабахе», – написал россиянин.

Российские журналисты Юрий Котенок, Левон Арзанов, а также сопровождающий их Грант Баладьян пострадали при обстреле собора Святого Христа Всеспасителя Казанчецоц в карабахском городе Шуши.

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